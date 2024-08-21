21 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı! "Maaş bakıcıya gidiyor" diyen çok
Okul başlayınca çalışan ailelerde, hesaplar bakıcı arayışıyla başlıyor. Diyelim ki eşlerden birinin ailesi aynı şehirde ve çocuğunuz bakıcısız kreş yaşına geldi. Bu sefer de karşınıza yüzde 150 artan kreş ücretleri çıkıyor. Aylık 17 ila 35 bin talep edilen aileler, kara kara ne yapacağını düşünüyor.