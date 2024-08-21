Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı! "Maaş bakıcıya gidiyor" diyen çok

Okul başlayınca çalışan ailelerde, hesaplar bakıcı arayışıyla başlıyor. Diyelim ki eşlerden birinin ailesi aynı şehirde ve çocuğunuz bakıcısız kreş yaşına geldi. Bu sefer de karşınıza yüzde 150 artan kreş ücretleri çıkıyor. Aylık 17 ila 35 bin talep edilen aileler, kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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