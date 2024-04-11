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Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı

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Giriş: 11.04.2024 18:33
Güncelleme:11.04.2024 18:33
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu.
Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı
Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı
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