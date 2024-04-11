11 Nisan 2024, Perşembe
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Çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu.