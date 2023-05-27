27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü

Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2023 12:34
Beykoz Riva’da çalı toplamaya çıkan vatandaş yolun kenarındaki kuyuya düştü. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından vatandaş kuyudan çıkarıldı.
Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü
Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü
2 metre boyu var! İşte Kocabaş
2 metre boyu var! İşte Kocabaş
TOGG’a davul zurnalı karşılama!
TOGG'a davul zurnalı karşılama!
Yüzlerce kiloluk hayvanı telef etti
Yüzlerce kiloluk hayvanı telef etti
Hırsız karga! Gençlerin cipsini çaldı
Hırsız karga! Gençlerin cipsini çaldı
Selde dehşet anları kamerada!
Selde dehşet anları kamerada!
Engin Ardıç hayatını kaybetti
Engin Ardıç hayatını kaybetti
İSKİ işçileri esnafa saldırdı!
İSKİ işçileri esnafa saldırdı!
6 bin km mesafe! “Yörük” yuvasına döndü
6 bin km mesafe! “Yörük” yuvasına döndü
Elektrik panosunun içinden çıkan şoke etti
Elektrik panosunun içinden çıkan şoke etti
Tramvay tırın dorsesine çarptı: O anlar kamerada!
Tramvay tırın dorsesine çarptı: O anlar kamerada!
Erkek hemşireden cinsel saldırı!
Erkek hemşireden cinsel saldırı!
Daha Fazla Video Göster