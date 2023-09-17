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Çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelip duruşmaya katıldılar

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Giriş: 17.09.2023 17:15
Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı öğrenilen 1’i yabancı uyruklu 5 şahıs, duruşmaya katılmak için çaldıkları motosikletler ile adliyeye geldi. Çalıntı oldukları için takibe takılan motosikletlerin Küçükçekmece Adliyesi binasının bahçesinde olduğunu belirleyen sivil polis ekibi, otopark çıkışında bekleyerek 1 kişiyi çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı. Kaçacak yerinin olmadığını anlayan hırsızlık şüphelisi, yalnız olmadığını, başka motosikletin de olduğunu ve suç ortaklarının ise adliye binasında ifade verdiğini söyledi. Çalıntı motosikletlerin tespitini yapan polis ekipleri binadan çıkan diğer şüphelileri de yakalarken polis aracına bindirilen şahıslar işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
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