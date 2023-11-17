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Çaldığı telefonlarla kız arkadaşına araba aldı! Kargocunun telefon oyunu

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Giriş: 17.11.2023 08:31
Adana'da bir kargo çalışanı elektronik mağazasına teslim etmesi gereken piyasa değeri 850 bin lira olan telefonları çaldı. Çalmakla da kalmadı telefonları satıp kız arkadaşına araba aldı.
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