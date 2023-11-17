Çaldığı telefonlarla kız arkadaşına araba aldı! Kargocunun telefon oyunu

Adana'da bir kargo çalışanı elektronik mağazasına teslim etmesi gereken piyasa değeri 850 bin lira olan telefonları çaldı. Çalmakla da kalmadı telefonları satıp kız arkadaşına araba aldı.

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