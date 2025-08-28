Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüpheli bir şahsı çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı. Hakkında hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

