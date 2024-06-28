28 Haziran 2024, Cuma
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Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi! O anlar kamerada
Olay, gece saatlerinde Eflani ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ö.’ye ait 78 BK 869 plakalı motosiklet gece saatlerinde evinin önünden çalındı. Hırsızlık olayını yapan Murat A., çaldığı motosikleti Şehit Musa Üstün Caddesi üzerinde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Murat A. ise yakalanarak polis merkezine götürüldü. Murat A. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin caddede motosikleti yaktığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.