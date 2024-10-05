Çaldığı ciple dehşet saçtı!

İstanbul Avcılar’da Fas uyruklu Amerikan vatandaşı, oto galeriden çaldığı ciple kaçarken ters yöne girdi. Çok sayıda araca ve yayalara çarpan Faslı, yolu savaş alanına çevirdi. Kaçmaya devam etti, ancak, bu uzun sürmedi. Polis peşindeydi.

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