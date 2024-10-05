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Çaldığı ciple dehşet saçtı!

Çaldığı ciple dehşet saçtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 20:07
İstanbul Avcılar’da Fas uyruklu Amerikan vatandaşı, oto galeriden çaldığı ciple kaçarken ters yöne girdi. Çok sayıda araca ve yayalara çarpan Faslı, yolu savaş alanına çevirdi. Kaçmaya devam etti, ancak, bu uzun sürmedi. Polis peşindeydi.
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