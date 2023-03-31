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"Çakmak Hattı" koruganları

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 11:28
İkinci Dünya Savaşı öncesi olası alman istilasına karşı İstanbul’da inşa edilen "çakmak hattı" koruganları unutulmaya yüz tuttu. Şimdi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıp, 1940 yıllarında yapılmış tarihi tünele gidiyoruz.
Çakmak Hattı koruganları
"Çakmak Hattı" koruganları
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