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Çakmak gazı doldururken patlama anı kamerada

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Giriş: 16.03.2024 12:55
Amasya’da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.
Çakmak gazı doldururken patlama anı kamerada
Çakmak gazı doldururken patlama anı kamerada
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