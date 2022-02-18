18 Şubat 2022, Cuma
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Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.