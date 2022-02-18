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Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladığı anlar kamerada

DHA
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Giriş: 18.02.2022 14:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.
Çakarlı ışık cihazını oğluna vurarak parçaladı
Çakarlı ışık cihazını oğluna vurarak parçaladı
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