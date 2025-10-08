Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı

08 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 19:42
Adana’da kendisini polis gibi tanıtan kişi, çakarlı otomobille sokaktaki çocukların üzerini aradı ve tabanca ile ateş açtı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliye 260 bin TL ceza kesildi, adli işlemleri başlatıldı.
