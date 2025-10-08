Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı

Adana’da kendisini polis gibi tanıtan kişi, çakarlı otomobille sokaktaki çocukların üzerini aradı ve tabanca ile ateş açtı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliye 260 bin TL ceza kesildi, adli işlemleri başlatıldı.

