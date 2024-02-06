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Çağlayan'daki saldırı girişiminde acılar içindeki yaralıya vatandaşlar böyle müdahale etti

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Giriş: 06.02.2024 14:05
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde yaralanan bir kişiye vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çağlayan’da yaralıya vatandaşlar müdahale etti
Çağlayan'da yaralıya vatandaşlar müdahale etti
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