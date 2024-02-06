Çağlayan Adliyesi'nde yaralanan Dilfiraz Karakaş hayatını kaybetti!

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yapılan saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Dilfıraz Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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