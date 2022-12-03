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Çağın sosyal medya hastalığı: Stalk! Stalk neden yapılır, psikolojiye zarar verir mi?

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Giriş: 03.12.2022 16:44
Sosyal medya üzerinden bir hesabı gizlice izlemek, paylaşımlarını sürekli takip etmek... Özellikle gençler arasında yaygınlaşan "Stalk"ın psikolojiye etkisi ne? Ne kadar “Stalk” kabul edilebilir seviyede, ne kadarı tehlikeli sayılıyor? İşte uzman ismin cevapları…
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