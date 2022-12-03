03 Aralık 2022, Cumartesi
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Çağın sosyal medya hastalığı: Stalk! Stalk neden yapılır, psikolojiye zarar verir mi?
Sosyal medya üzerinden bir hesabı gizlice izlemek, paylaşımlarını sürekli takip etmek... Özellikle gençler arasında yaygınlaşan "Stalk"ın psikolojiye etkisi ne? Ne kadar “Stalk” kabul edilebilir seviyede, ne kadarı tehlikeli sayılıyor? İşte uzman ismin cevapları…