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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Çağımızın en büyük hastalığı! İnsan günde kaç kere ve neden yalan söyler? Giriş: 03.02.2021 17:59 Güncelleme:03.02.2021 18:00 Yalan çağımızın en büyük hastalığı ve bazıları için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Sevmediğimiz şeyleri sevmiş gibi yapıyoruz ya da istemediğimiz bir durumdan kaçmak için yalana başvuruluyor. İnsanlara iftiralar atılıyor ve bu tür yalanlar üzerinden güç elde ediliyor. Peki, insan günde kaç kere ve neden yalan söyler? Adına da "pembe yalan" deniyor. Yapılan bir araştırmaya göre bakın günde kaç yalan söyleniyor? DİĞER