Çadırlara eğitim sınıfları oluşturuldu

Türkiye iki büyük depremle asrın felaketini yaşadı, yaşanan bu zorlu süreçte eğitime de bir süre ara verilmek zorunda kalındı. Milli Eğitim Bakanlığı’ysa bu süreci titizlikle yürüttü. Öyle ki, çadırlarda bile öğrencilere özel dersler verilmeye başlandı. İsteyen öğrencilerinse diğer illere nakli gerçekleştirildi. İşte deprem bölgesinde yürütülen eğitim çalışmaları.