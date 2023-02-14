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Çadır kentte yaşam! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 09:31
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’de çadır kent kuruldu. Depremzedelerin ihtiyaçları AFAD koordinesinde 7/24 sağlanıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
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