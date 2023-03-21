21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çadır kente Down Sendromlu çocuklar için eğitim merkezi kuruldu

Çadır kente Down Sendromlu çocuklar için eğitim merkezi kuruldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 14:53
Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Deprem bölgesi Malatya’daki çadırkentte de Down sendromlu çocuklar için özel eğitim merkezi açılıyor. Detayları Barış Türel ve konuğu Muhammed Abdullah Tuncay aktardı.
Down Sendromlu çocuklar unutulmadı
Down Sendromlu çocuklar unutulmadı
Gezici sosyal market TIR’ları bölgede
Gezici sosyal market TIR'ları bölgede
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
O bina yarın yıkılıyor
O bina yarın yıkılıyor
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
Atıl lojmanlar sıcak yuva oldu!
Bağcılar’daki o bina yıkılıyor
Bağcılar'daki o bina yıkılıyor
Eski ortak dehşet saçtı!
Eski ortak dehşet saçtı!
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi
42 bin 500 yeni personel alımı
42 bin 500 yeni personel alımı
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
Daha Fazla Video Göster