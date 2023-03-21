21 Mart 2023, Salı
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Çadır kente Down Sendromlu çocuklar için eğitim merkezi kuruldu
Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Deprem bölgesi Malatya’daki çadırkentte de Down sendromlu çocuklar için özel eğitim merkezi açılıyor. Detayları Barış Türel ve konuğu Muhammed Abdullah Tuncay aktardı.