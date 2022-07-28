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Caddenin ortası yağışlarda çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 15:30
Güncelleme:28.07.2022 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yağışlar sonrasında yolun ortasında çökme meydana geldi. Aradan bir ay geçmesine rağmen çöken kısım düzeltilmedi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç bizi o noktadan detayları aktardı.
Caddenin ortası yağışlarda çöktü
Caddenin ortası yağışlarda çöktü
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