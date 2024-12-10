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Caddede yürüyen başıboş eşekler görenleri şoke etti!

Caddede yürüyen başıboş eşekler görenleri şoke etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 20:03
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpek Mahallesi'ne yolcu götüren Hazım Aksın isimli taksi şoförü, seyir halinde olduğu sırada, 2 eşek yoluna çıktı. Başıboş eşekleri gören Aksın, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Sokakta eşekleri görünce şaşırdığını belirten Hazım Aksın, "Her zaman olduğu gibi müşteri taşıyordum. Bu sefer İpek Mahallesi'ne yolcu götürdüğüm sırada önüme 2 eşeğin çıktığını gördüm. O anları kayıt altına aldım. İnşallah kısa sürede sahipleri bulunur” dedi.
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Caddede yürüyen başıboş eşekler görenleri şoke etti!
Caddede yürüyen başıboş eşekler görenleri şoke etti!
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