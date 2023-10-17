Cadde üzerinde tartıştığı genç kızı acımasızca darp etti

Antalya’da bir genç, tartıştığı kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kadını acımasızca darp etti. Önce arkadaşının saçından ve elbisesinden tutarak iş yerinin camına vuran genç, ardından ise yere fırlattı. Buradan da arkadaşını darp etmeye devam edince devreye 2 genç girdi. Gençlerin araya girmesiyle kız darp edilmekten kurtulurken, sinirlerini kontrol edemeyen arkadaşı kuaför salonunun camını tekmeleyerek kırdı. İş yeri sahibi kuaför ise zararının karşılanmasını istedi.