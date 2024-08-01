01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı

Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 12:21
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları olayın araştırılmasını istedi.
Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı
Cadde ortasında elektrik akımına kapıldı
Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi
Ardahan-Posof karayolunda TIR devrildi
Balkondan düşen genç adamın acı ölümü
Balkondan düşen genç adamın acı ölümü
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Ankara’da binada gaz sızıntısı
Yatak imalathanesinde yangın paniği
Yatak imalathanesinde yangın paniği
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
İsmail Haniye kimdir? | PORTRE
Yüzlerce metrede ölümle dans
Yüzlerce metrede ölümle dans
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster