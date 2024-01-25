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C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı

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Giriş: 25.01.2024 16:28
Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'den eğitim için havalanan C-160 kargo uçağının arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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