Buzullar insanlığın sonu mu olacak?

Buzullar, içme sularımızın ve dünyadaki su dengesinin ana kaynağı. Ancak iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle bilim insanlarından peş peşe uyarılar geliyor. Erimenin bu hızla devam etmesi halinde, insanlık temiz suya ulaşmakta zorluk çekecek ve birçok kent sular altında kalacak. Peki, buzullar neden bu kadar önemli? Erimeleri durumunda bizleri hangi tehlikeler bekliyor? Detaylar haberimizde...

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