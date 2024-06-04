Buzluktan çıkarılan gıdalara dikkat! Yedikleriniz zehre dönüşmesin

Derin dondurucudan çıkarılan yiyeceklerin çözülmesi için kullanılan pek çok yöntem var. Ancak bunların bazılarını yapmak hayati risklere neden olabiliyor. İşte o yöntemler ve doğruları...

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