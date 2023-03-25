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Buzdolabındaki ceset! Önce taşla öldürdü sonra parçaladı | Kan donduran ifade: Pişman değilim

DHA
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Giriş: 25.03.2023 11:49
Kan donduran olay dün sabah saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan 61 yaşındaki Rıza Beler gözaltına alındı. Öte yandan Tulyaganova'yı taşla öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler'in savcılıktaki ifadesinde pişman olmadığını belirterek, "Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dediği öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
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