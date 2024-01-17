Buz üstünde ter döktüler

Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya dönmüş durumda. Aralıksız yağan kar nedeniyle Hakkari'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 7 metreyi buldu. İş makineleri, yolları kapanan köylere adeta "tünel" açtı. Kastamonu da ise yollar buz tuttu. Sokaklarda yürümek neredeyse imkansızdı...

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