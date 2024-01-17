17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Buz üstünde ter döktüler

Buz üstünde ter döktüler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2024 08:36
Türkiye'nin doğusu Sibirya'ya dönmüş durumda. Aralıksız yağan kar nedeniyle Hakkari'de bazı bölgelerde kar kalınlığı 7 metreyi buldu. İş makineleri, yolları kapanan köylere adeta "tünel" açtı. Kastamonu da ise yollar buz tuttu. Sokaklarda yürümek neredeyse imkansızdı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buz üstünde ter döktüler
Buz üstünde ter döktüler
Siirt’te araç dereye uçtu!
Siirt’te araç dereye uçtu!
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar!
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar!
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü!
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü!
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Şanlıurfa’da sokak köpeği terörü!
Şanlıurfa'da sokak köpeği terörü!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Ayvalık’ta evleri su bastı
Ayvalık'ta evleri su bastı
Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına saldırdı
Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına saldırdı
Hediyelik eşya dükkanında hırsızlık
Hediyelik eşya dükkanında hırsızlık
Daha Fazla Video Göster