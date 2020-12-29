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Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi

İHA
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Giriş: 29.12.2020 17:14
Güncelleme:29.12.2020 17:21
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.

Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜNDE BİSİKLET KEYFİ
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