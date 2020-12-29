- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.