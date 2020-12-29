Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.