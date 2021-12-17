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Büyüleyici yolculuk 21 ay sonra tekrar başlamıştı! Doğu Ekspresi Kars’ta kutlamalarla karşılandı

İHA
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Giriş: 17.12.2021 11:25
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Turistik Doğu Ekspresi seferlerine ara verilmişti. Yeniden başlayan Doğu Ekspresi Erzincan, Erzurum ve Kars’ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (kovid-19) salgını 2 sene boyunca pek çok sektörü etkiledi.

Ülkemizde de koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler arasında Turistik Doğu Ekspresi'nin durdurulması da yer aldı.

MASAL GİBİ YOLCULUK 21 AY SONRA TEKRAR BAŞLADI

2020 yılının Mart ayında seferleri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay aranın ardından gerçekleştirdiği sefer ile yeniden başladı.

PEK ÇOK İLE GELİR KAYNAĞI

Türkiye'nin doğal güzelliklerini görme imkanı sunan Doğu Ekspresi gerçekleştirdiği seyahat esnasında birçok farklı iline uğrayarak hem yöre halkına gelir kaynağı sağlarken bir yandan da seyahat eden vatandaşlara Türkiye'nin birçok ilini ve doğal güzelliğini görme imkanı sağlıyor.

DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

Bu kapsamda 21 aydır ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, uğrak noktaları olan Erzincan ve Erzurum'da davullu zurnalı karşılanırken son durak olan Kars'ta ise Kafkas dansları ile karşılandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan vatandaşlar Ekspres'in yeniden ilçelerine gelmesini coşkuyla karşılayarak yolcuları bayram havasında ağırladı.

Ekspres'i Erzincan'ın İliç ilçesinde karşılayan vatandaşlar yolcuları davul, zurna ve halk oyunları eşliğinde karşılarken Ekspres'in İliç'e gelmesini özlediklerini, bu durumun gurur verici ve eğlenceli olduğunu söylerken ilçeleri için değerli olduğunu belirtti.

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