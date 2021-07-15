Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Kelepçelenerek götürüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde önemli gelişme yaşandı. 3 yıl önce işlenen korkunç cinayeti araştırmak için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 24 kişi gözaltına alınmış, deliller inceleme altına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş gelişme yaşandı. Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detayları Müge Anlı paylaştı.