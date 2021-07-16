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Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

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Giriş: 16.07.2021 11:02
Konya'da 3 yıl önce işlenen Büyükşen çift cinayetinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli kişilerin adliyeye sevk edilmesi beklenirken gözaltı sayısının 26'ya çıktığı iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Büyükşen cinayetinin soruştuma dosyasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Yaklaşık 3 gün önce özel ekibin çalışmaların doğrultusunda jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Olayla bağlantısı bulunan 24 kişi gözaltına alındı. 3 gündür süren ifade alma işleminin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi beklenirken yeni bir iddia gündeme geldi.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

İfadeler doğrultusunda bir kişinin daha gözaltına alındığı ve böylelikle gözaltı sayısının 25'e yükseldiği iddia edildi.

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