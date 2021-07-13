Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

3 yıl önce Konya’da işlenen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonla olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan kişiler arasında Büyükşen çiftinin büyük oğlu Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve gelinlerinin kuzeni Mehmet Ali Dayanır yer aldı. 24 şüpheli ev ve arabalarında gözaltına alınırken ulaşılan delillere de el konuldu.