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Büyükşen cinayeti davasında karar çıktı! 4 kişi tutuklandı

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Giriş: 17.07.2021 08:49
Güncelleme:17.07.2021 09:02
Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen'in çiftinin öldürülmesi davasında karar çıktı. 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın aktardığı bilgiye göre, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Cinayeti işleyen zanlının ise firarda olduğu ve her yerde arandığı öğrenildi.
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