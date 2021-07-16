Büyükşen cinayeti çözülüyor! Gözaltı süreleri uzatıldı

Konya'da üç yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme yaşandı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan, Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Sabah saatlerinde bir şüphelinin daha tespit edildiğini belirten Doğan, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Dayanır'ın babasının gözaltına alındığını söyledi. Adliyeye sevki beklenen 25 şüphelinin gözlatı süreleri uzatıldı.