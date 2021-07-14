14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Büyükşen çiftini kim öldürdü? Dehşet evinde keşif yapıldı

Büyükşen çiftini kim öldürdü? Dehşet evinde keşif yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2021 12:12
Güncelleme:14.07.2021 12:14
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı... Operasyon kapsamında çiftin gözaltına alınan kızları Büşra Büyükşen, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü. A Haber muhabiri İbrahim Doğan, keşif turunda yaşanan detayları anlattı.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince keşif sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yapılan keşfin ardından şüpheli Büyükşen, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Öte yandan sabah saatlerinde gözaltına alınan 24 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dehşet evinde keşif yapıldı
Dehşet evinde keşif yapıldı
Zehir tacirlerine nefes almak yok!
Zehir tacirlerine nefes almak yok!
Ölüye kurban kesilir mi?
Ölüye kurban kesilir mi?
Sinirleri zıplatan olay! Annesini sokak ortasında dövdü
Sinirleri zıplatan olay! Annesini sokak ortasında dövdü
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı?
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı?
Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü!
Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü!
Tur teknesi alev topuna döndü!
Tur teknesi alev topuna döndü!
İki kardeşe kanlı pusu!
İki kardeşe kanlı pusu!
Sinsi tehlike!
Sinsi tehlike!
Polisin dikkati onları sevince boğdu
Polisin dikkati onları sevince boğdu
Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit 1 yaralı
Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit 1 yaralı
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı
Daha Fazla Video Göster