23 Ekim 2021, Cumartesi
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Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu çoban neden serbest bırakıldı
Konya'da evlerinde katledilen Metin ve Nejla Büyükşen çifti cinayetinin üzerindeki sır perdesi 3 yıl sonra kalkmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler arasında yer alan Afgan uyruklu bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.