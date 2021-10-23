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Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu çoban neden serbest bırakıldı

A Haber
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Giriş: 23.10.2021 10:57
Konya'da evlerinde katledilen Metin ve Nejla Büyükşen çifti cinayetinin üzerindeki sır perdesi 3 yıl sonra kalkmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler arasında yer alan Afgan uyruklu bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.
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Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
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