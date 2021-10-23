Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu çoban neden serbest bırakıldı

Konya'da evlerinde katledilen Metin ve Nejla Büyükşen çifti cinayetinin üzerindeki sır perdesi 3 yıl sonra kalkmıştı. İşte o olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheliler arasında yer alan Afgan uyruklu bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN