16 Eylül 2021, Perşembe
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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor
Dünyada gizemi çözülemeyen milyonlarca detay var. Sibirya'nın doğusunda yer alan Mir Elmas Madeni de onlardan birisi. Dünyanın en derin dördüncü çukuru olan Mir Elmas Madeni büyüklüğüyle görenleri dehşete düşürüyor. Söz konusu maden üzerinden geçen uçakların düşmesine sebep oluyor. İşte büyüklüğüyle ağzınızı açık bırakacak o çukur...