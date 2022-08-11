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Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı

İHA
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Giriş: 11.08.2022 15:37
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binası önüne gelen bir kanguru kapıdan içeriye girmek istedi ancak başarılı olamadı. Rus büyükelçiliğinin yayınladığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı.

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bugün Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği önüne gelen bir kanguru binaya girmek istedi. Demir kapıdan içeriye girmek için uğraşan kanguru, kapının yüksek olması nedeniyle içeri giremedi.

Bu anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından durumu takipçilerine mizahi bir dille aktararak, "Bugün, Avustralya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin güvenlik kamera sistemi, izinsiz bir giriş teşebbüsünü kaydetti" mesajını yayınladı.


Rus büyükelçiliğinin yayınladığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı.

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