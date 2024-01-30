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Büyükçekmece’de yaya geçidindeki kadına önce motosiklet, ardından otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

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Giriş: 30.01.2024 16:54
Güncelleme:30.01.2024 16:57
Olay, 20 Ocak akşamı Muratçeşme Yunus Emre 2 Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Çakır(36) yaya geçidinde yolun karşısına geçerken beklemeden devam eden önce motosikletli kurye ardından arkasından gelen araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çakır yere düşüp kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kafası kanayan kadına olay yerine yakın bölgede fırını bulunan akrabası ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine yardıma gelen ambulansa iyi olduğunu söyleyerek binmeyen Çakır kafasındaki kanama devam edince hastaneye gitti. Hastanede Zeynep Çakır’a beyin kanaması geçirdiği söylenerek yoğun bakıma alındı. 9 gün yoğun bakımda kalan Çakır sağlığına kavuşarak taburcu edilirken ailesi ile olay anına ilişkin görüntülerle birlikte kaza sonrası ortadan kaybolan araç sürücüsü kadından ve motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.
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