Büyükçekmece'de villaya kumar baskını! "Ramazan ayından önce son kez oynadık"

İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Kumarbazlara toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.