Büyükçekmece’de Türkmen bakıcının ölümüne ilişkin görülen davada çarpıcı gelişme: 8 bin TL'lik cihaz için...

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde balkondan düşerek yaşamını yitiren yabancı uyruklu bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 5 kadın zanlı ile ilgili mütalaa açıklandı. Mütalaada, beş kadının ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası alması istendi.