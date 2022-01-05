05 Ocak 2022, Çarşamba
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Büyükçekmece’de Türkmen bakıcının ölümüne ilişkin görülen davada çarpıcı gelişme: 8 bin TL'lik cihaz için...
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde balkondan düşerek yaşamını yitiren yabancı uyruklu bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 5 kadın zanlı ile ilgili mütalaa açıklandı. Mütalaada, beş kadının ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası alması istendi.