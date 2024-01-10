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Büyükçekmece’de tekel bayiine otomatik silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 10.01.2024 13:58
Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi bir tekel bayisinde Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah bir arabayla dükkanın önüne gelen maskeli saldırganlar, henüz bilinmeyen bir nedenle, otomatik silahla tekel bayisine ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden hızla geldikleri arabayla kaçarak uzaklaştı. Saldırı esnasında dükkanın içerisinde bulunan bir müşteri ise kurşun yağmurundan kıl payı kurtulmayı başardı. Silah seslerini duyan komşular polise haber verdi. Olaydan kısa süre sonra tekel bayiinin önüne gelen polis, incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Maskeli saldırganın tekel bayisine kurşun yağdırdığı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların arabayla gelmesi arka koltuktan inen maskeli şahısın dükkana kurşun yağdırması yer aldı.
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