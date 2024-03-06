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Büyükçekmece'de tarihi bina alev alev yandı

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Giriş: 06.03.2024 09:22
Büyükçekmece'de, 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.
Büyükçekmece’de tarihi bina alev alev yandı
Büyükçekmece'de tarihi bina alev alev yandı
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