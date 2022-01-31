31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Büyükçekmece’de sopalı grubun minibüse saldırdığı anlar kamerada

Büyükçekmece’de sopalı grubun minibüse saldırdığı anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 12:08
Büyükçekmece’de, sopalı bir grup, yol üzerinde çalışır haldeki minibüse saldırdı. Aralarında bir kadının da bulunduğu görülen grubun minibüsün camlarını kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopalar bulunan bir grup, bilinmeyen nedenle yol üzerinde çalışır vaziyetteki bir minibüse saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sopalı kişiler minibüsün çeşitli yerlerine vuruyor. Aralarında bir kadının olduğu da görülen görüntülerde, minibüsün camlarını kıran grup, sokak ortasında bağırmaya başlıyor. Saldırganları, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırmaya çalışıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sopalı grubun minibüse saldırdığı anlar kamerada
Sopalı grubun minibüse saldırdığı anlar kamerada
Buz sarkıtları tehlike saçıyor!
Buz sarkıtları tehlike saçıyor!
Dere yatağındaki cesedin sırrı çözüldü
Dere yatağındaki cesedin sırrı çözüldü
İstanbul’da bakkalda dehşet anları kamerada
İstanbul’da bakkalda dehşet anları kamerada
Dilara’nın sağlık durumu nasıl?
Dilara'nın sağlık durumu nasıl?
Buz tutan gölün üzerinde yürüyüp altında yüzdü
Buz tutan gölün üzerinde yürüyüp altında yüzdü
Yumruklu ve tekmeli kavga kamerada
Yumruklu ve tekmeli kavga kamerada
Öğretmen atama sonuçları...
Öğretmen atama sonuçları...
Norveç Denizi’nde gövde gösterisi
Norveç Denizi'nde gövde gösterisi
Kardak’ta ne olmuştu?
Kardak'ta ne olmuştu?
Kocaeli’de makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Kocaeli'de makas atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
Mahalle sakinlerini sokağa döken patlama
Mahalle sakinlerini sokağa döken patlama
Daha Fazla Video Göster