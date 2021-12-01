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Büyükçekmece'de park halinde aracı dev dalgalar suya uçurdu

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Giriş: 01.12.2021 11:44
Büyükçekmece'de etkili olan fırtınada park halinde bulunan hafif ticari aracı, dev dalgalar denize uçurdu. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güzelce Mahallesi'nde bulunan marinada yaşandı. Etkili olan lodos nedeniyle oluşan yüksek dalgalar bu sırada park halinde bulunan hafif ticari aracı denize uçurdu. Olayda aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar korku ve panik anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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