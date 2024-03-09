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Büyükçekmece'de otomobil fırına daldı: 1 yaralı

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Giriş: 09.03.2024 17:27
Büyükçekmece'de fırına gelen müşteri fren yerine gaz pedalına basınca otomobil iş yerine girdi.
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