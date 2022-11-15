16 Kasım 2022, Çarşamba
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Büyükçekmece'de olaylı gece! Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
Büyükçekmece'de sahipli köpeğin bir çocuğun ayağını ısırmasıyla ortalık karıştı. Çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi birbirine girdi. Saldırgan köpeğe vatandaşlar taş atarken, olay yerine kısa sürede gelen bekçi ve polis ekipleri tarafları biber gazı ve havaya ateş açarak ayırdı.