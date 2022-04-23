23 Nisan 2022, Cumartesi
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Büyükçekmece’de magandalar tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler
Büyükçekmece’de iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Saldırganlar aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.