Büyükçekmece’de magandalar tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler

Büyükçekmece’de iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Saldırganlar aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.