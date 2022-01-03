Büyükçekmece’de korku dolu anlar! Bıçaklı kişinin tacizine uğradı

Büyükçekmece’de, spor salonundan çıktıktan sonra evine giden Ege Özel (25), bıçaklı kişinin tacizine uğradı. Özel, başından geçenleri anlatırken, mahalle sakinleri olayın benzerinin 4'üncü kez yaşandığını söyledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ege Özel antrenman yaptığı spor salonundan akşam saatlerinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip ederek arkasından yaklaştı. Saldırgan yakaladığı genç kızı, bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı. Yaşadıklarının şokunu atlatan genç kız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti.